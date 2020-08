Stasera in tv 20 agosto, su Rai 2 in seconda serata Blue Bloods. Ultimo episodio. Anticipazioni

20 agosto 2020 a

a

a

Blue Bloods, ultimo episodio della nona stagione della serie che racconta le avventure degli uomini della famiglia Reagan che da generazioni lavorano come poliziotti nel dipartimento di New York. Stasera in tv 20 agosto, in seconda serata, a partire dalle ore 23.30, è in programma su Rai 2 la puntata dal titolo Qualcosa di Blu. La trama. Arriva il litigio tra Gormely, Garrett e Baker. Al centro della discussione ci sono le rispettive competenze. Frank si infuria e minaccia tutti con parole che non lasciano equivoci: licenzierà se non saranno in grado di aiutarsi e di collaborare. A questo punto nessuno può più sbagliare.