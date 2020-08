Stasera in tv 20 agosto, l'azione su Rai3 con "Hudson & Rex"

20 agosto 2020 a

La versione canadese del format de Il commissario Rex prosegue su Rai3. In prima serata dalle 21,20 infatti andrà in onda Hudson & Rex con l'undicesima e la dodicesima puntata. Nella prima, intitolata "Acqua assassina", viene commesso un delitto in uno stabilimento di imbottigliamento dell’acqua. La vittima è un attivista della tribù dei nativi locali, noto per le sue proteste. La prima ad essere sospettata è la ragazza che risulta scomparsa dalla notte dell’omicidio, ma le cose sono molto più complicate di così. Charlie riesce a rintracciarla in una casa nel bosco, poco prima che qualcuno attenti alla sua vita. Nel secondo episodio - "In fuga dal passato" - Nelson ha dei diamanti da vendere, ma la donna che deve comprarli cerca di ucciderlo. Ferito torna a casa e il figlio chiama i soccorsi, anche se lui non vuole. Presto si scopre che l’uomo è ricercato da venti anni per furto di diamanti e per l’omicidio del suo complice. Nelson si dichiara innocente, ma la donna che ha cercato di ucciderlo non ci crede, perché è la figlia del complice morto e vuole vendetta.