Stasera in tv 20 agosto, in seconda serata su Rai 1 il film Immenhof - L'avventura di un'estate. La trama

20 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 20 agosto in seconda serata su Rai 1, a partire dalle ore 23.50 è in programma il film Immenhof - L'avventura di un'estate. Pellicola di avventura del 2019, realizzata in Germania con la regia di Sharon von Wietersheim, vede nel cast la presenza di Leia Holtwick, Moritz Backerling, Heiner Lauterbach, Laura Berlin, Valerie Huber, Wotan Wilke Mohring. La trama. Tre sorelle cercano di portare avanti un maneggio di famiglia. Lou salva un purosangue che però non è suo ma dell'ex socio del padre. Il salvataggio invece di essere considerato un gesto positivo, diventa motivo di dissapori e finisce con mettere il forte difficoltà la ragazza.