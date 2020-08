Stasera in tv 20 agosto, su Rai2 finale play off: Spezia-Frosinone per un posto in Serie A

20 agosto 2020 a

Calcio in prima serata su Rai2. A partire dalle 21 infatti sarà trasmessa la finale di ritorno play off tra lo Spezia e il Frosinone. Le due squadre si contendono l'ultimo posto per la promozione in Serie A. All'andata i liguri si sono imposti allo Stirpe con il punteggio di 1-0 grazie alla rete nel primo tempo di Gyasi. I ciociari allenati da Nesta tuttavia sono reduci dalla grande rimonta effettuata proprio in trasferta ai danni del Pordenone in semifinale. Il match quindi resta in bilico, nonostante lo Spezia di mister Italiano parta comunque avvantaggiato. Per i liguri sarebbe la prima volta nella massima serie.