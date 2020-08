Stasera in tv 20 agosto, su Rai1 l'avventura con Terence Hill ne: "L'uomo che cavalcava nel buio"

20 agosto 2020 a

a

a

Appuntamento in prima serata su Rai1 con l'avventura. Alle 21,25 infatti andrà in onda una replica de "L'uomo che cavalcava nel buio", la miniserie trasformata in film tv ambientata in Toscana nel mondo dei cavalli. Protagonista è l'eterno Terence Hill. Nella storia di giovedì 20 agosto Rocco, un ex allenatore di cavalli, dopo undici anni fa ritorno nella scuderia in cui aveva lavorato e da cui era stato allontanato a causa della morte di Fabrizio, un fantino. Al suo ritorno, l’uomo ritrova Serena, la figlia di Fabrizio, ormai diventata donna, che aiuta Rocco a ritrovare la passione per i cavalli e a fare i conti col suo passato.