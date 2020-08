Tokyo de La Casa di Carta supersexy, foto al tramonto in perizoma

20 agosto 2020 a

Una foto in perizoma con il tramonto di Madrid sullo sfondo. Ursula Corbero, la celebre Tokyo de La Casa di Carta - serie spagnola in onda su Netflix che ha spopolato in tutto il mondo - continua a far impazzire i suoi fan e ad aumentare la sua popolarità sui social. Su Instagram infatti sono oltre 20 milioni gli utenti che seguono ogni giorno la supersexy attrice spagnola.

Prima dello scatto hot pubblicato giovedì 20 agosto Ursula aveva reso noto il ritorno sul set de La Casa di Carta, arrivata alla quinta e (forse) ultima edizione. Oltre all'aspetto professionale tuttavia la bellissima Tokyo continua a deliziare i suoi followers con immagini sempre molto piccanti.