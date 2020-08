Chiara Ferragni lascia la casa di Los Angeles: "Mio figlio deve crescere in Europa"

20 agosto 2020 a

a

a

"Ritengo che mio figlio Leo debba crescere come europeo, visto che io e Fedez siamo europei". Questa la motivazione principale che ha portato Chiara Ferragni a prendere un’importante decisione: lasciare in modo definitivo l’America e l'abitazione di Los Angeles. Lo ha annunciato lei stessa, rispondendo alle domande dei fan. "Vorrei vendere la mia casa a Los Angeles, l’anno prossimo la metterò in vendita per comprare una casa vacanza abbastanza vicina a Milano. Quindi abbiamo varie opzioni che stiamo vagliando". A spingere appunto l'influencer e suo marito Fedez alla scelta è stata la volontà di dare al figlio una educazione europea: "Sento che Los Angeles non mi appartiene più”, ha ammesso Chiara su Instagram.