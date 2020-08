Madonna, compleanno senza freni in Giamaica. Cocktail, marijuana e niente mascherine

20 agosto 2020 a

Musica, balli, sigarette di marijuana e cocktail a volontà. Non si è fatta mancare niente la popstar Madonna per il suo compleanno festeggiato in Giamaica. La cantante americana ha spento 62 candeline insieme a figli, amici e al fidanzato 26enne, Ahlamalik Williams, ballerino. Sui social la cantante ha documentato con foto e video la lunga notte di sballo.

Nessuno degli ospiti ha indossato la mascherina, nonostante il primo ministro Holness inviti i suoi cittadini a rispettare le norme anti Covid. "Welcome to Jamaica", ha scritto Madonna nel post insieme alla foto in cui tiene tra le labbra una sigaretta e mostra un vassoio con erba e cartine. Insomma, un compleanno davvero senza freni.