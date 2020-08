Stasera in tv 19 agosto, su Rai5 il teatro dall'Arena di Verona con la "Madama Butterfly"

19 agosto 2020 a

Appuntamento con il teatro mercoledì 19 agosto su Rai5 in prima serata. Va in onda infatti "Madama Butterfly", un melodramma in versione "kolossal" calato nella maestosità dell'Arena di Verona. L'opera di Puccini firmata da Franco Zeffirelli. Per questa edizione, Zeffirelli curò oltre alla regia anche le scene, mentre i costumi sono opera di Emi Wada, premio Oscar 1986 per il film "Ran" di Akira Kurosawa. Sul podio, il maestro Daniel Oren. Protagonisti sul palco insieme al soprano Fiorenza Cedolins, che veste i panni di Cio-Cio-San, sono il tenore Marcello Giordani che interpreta Pinkerton e il baritono Juan Pons nei panni di Sharpless. La regia televisiva è curata da Georg Blume.