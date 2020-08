Stasera in tv 19 agosto, su Rai4 la sexy Jennifer Garner è l'eroina Elektra

19 agosto 2020 a

Film d'azione su Rai4 in prima serata con "Elektra", l'eroina interpretata da Jennifer Garner. Scampata alla morte grazie all'intervento del maestro d'arti marziali Stick, Elektra si appresta ad affrontare la sua nuova vita. Misteriosa, determinata, abile nella mistica arte del Kimagure (una sorta di preveggenza), la nostra eroina decide di accettare rischiose missioni in veste di killer spietata. Durante una di queste Elektra incontra Mark Miller e sua figlia Abby. In fuga dai sicari assoldati da un'associazione nota come "La Mano" e dedita a un'oscura arte marziale, i due metteranno la donna di fronte a una scelta. Una scelta che potrebbe cambiare il suo destino. Tratta dall'inesauribile miniera Marvel la pellicola di Bowman ripropone, questa volta in qualità di protagonista, la sexy eroina già vista nel precedente "Daredevil".