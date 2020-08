Stasera in tv 19 agosto, su Rai 5 in seconda serata History of jazz, ossigeno da ascoltare

19 agosto 2020 a

Stasera in tv 19 agosto, su Rai 5 in seconda serata a partire dalle ore 23.40 è in programma History of jazz, ossigeno da ascoltare. Il film-documentario non è la classica e per certi versi banale storia accademica del jazz. Al centro dell'attenzione c'è l'improvvisazione, che è il vero e proprio stato dell'essere per il jazz. Il film, pluripremiato, racconta una incredibile serie di curiosità e aneddoti dei principali protagonisti di questo amatissimo genere musicale. Nel documentario memorabili contributi di alcuni dei protagonisti passati e attuali. E alla fine l'esibizione di Esperanza Spalding alla Casa Bianca per due amanti del jazz: l'ex coppia presidenziale Barack e Michelle Obama.