Topless da paura, la foto di Lucia Javorcekova manda in delirio il web

“Dio è nei dettagli”. Questo il messaggio di Lucia Javorcekova a corredo della foto super sexy postata dalla modella slovacca su Instagram. La "mozzarellona" (così soprannominata in Italia per il suo decolletè generoso) si è taggata presso l'Aressana Spa Hotel and Suites, a Santorini, in Grecia.

La temperatura sul web è diventata subito bollente, con i fan in delirio per le forme della sexy modella. Uno scatto hot, a cui Lucia ha abituato i suoi spasimanti, ma che di certo non passerà inosservato. Lunghi capelli neri raccolti in una coda alta, un sorriso abbozzato e la mano sinistra vicino alle labbra: l'effetto sexy è assicurato.