Stasera in tv 19 agosto, su Rai Movie in seconda serata il film Elephant White. La trama

Stasera in tv, 19 agosto, su Rai Movie in seconda serata dalle ore 22.50, è in programma il film Elephant White. Genere azione, realizzato nel 2011 negli Stati Uniti, vede alla regia Prachya Pinkaew. Nel cast figurano Djimon Hounsou, Kevin Bacon, Jirantanin Pitakporntrakul, Weeraprawat Wongpuapan, Abhijati Meuk Jusakul, Suteerush Channukool, Sahajak Boonthanakit. La trama. Un mercenario riceve l'incarico di sterminare una nota gang thailandese, dedita ai traffici sessuali, da un padre la cui figlia è stata rapita e uccisa. Riesce a rintracciare i suoi obiettivi ma ben presto si rende conto di essere finito al centro di una guerra che contrappone il mondo violento della gang a quello dell'uomo che lo ha assunto.