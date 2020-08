Stasera in tv 19 agosto, su Cielo in seconda serata il film Le malizie di Venere con Laura Antonelli. La trama

19 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 19 agosto, in seconda serata sull'emittente Cielo, a partire dalle ore 23, è in programma il film Le malizie di Venere. Genere piccante, realizzato nel 1969 in Italia per la regia di Massimo Dallamano. Nel cast oltre a Laura Antonelli figurano anche Rex Duval, Renate Kasche, Mady Rahl, Werner Pochath. La trama. Durante una vacanza estiva, un uomo particolarmente facoltoso conosce una ragazza bella e disinibita. I due impiegano poco tempo a diventare complici e lasciarsi andare ai piaceri della carne. Finiscono per vivere una storia particolarmente complessa in cui non mancano episodi di violenza e di sesso estremo.