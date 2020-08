Stasera in tv 19 agosto, sul Nove Damon e Johansson insieme in "La mia vita è uno zoo"

19 agosto 2020 a

Matt Damon e Scarlett Johansson insieme nel film in prima serata sul canale Nove, dalle 21,30. "La mia vita è uno zoo" è tratto dal libro autobiografico di Benjamin Mee ed è diretto da Cameron Crowe; il protagonista Matt Damon interpreta un padre single che vuole offrire alla sua famiglia la possibilità di un nuovo inizio; è rimasto vedovo con i due figli e deve affrontare le difficoltà di crescerli. Augurandosi che un nuovo inizio e una vita diversa possano ravvivare lo spirito familiare, Mee lascia il lavoro e compra una vecchia casa di campagna con sette ettari di terreno fuori città. Nel pacchetto è incluso uno straordinario atout: uno zoo chiamato Rosemoor Animal Park, in cui vivono dozzine di animali, curati dalla responsabile del parco Kelly Foster (Scarlett Johansson) e da un team di custodi scrupolosi. Benjamin, che ha poca esperienza, poco tempo e pochissimi soldi, decide di riaprire lo zoo, con l'aiuto della famiglia e della comunità locale. La mia vita è uno zoo è una storia vera, divertente e suggestiva che mette in luce la prodigiosa capacità di una famiglia di reagire di fronte alle sfide della vita.