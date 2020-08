Stasera in tv 19 agosto, su Rai 4 in seconda serata il film 13 peccati. La trama

19 agosto 2020 a

Stasera in tv 19 agosto, in seconda serata su Rai 4 a partire dalle ore 23, è in programma il film 13 peccati. Genere thriller horror, realizzato negli Stati Uniti, il film vede alla regia Daniel Stamm. Nel cast invece gli attori principali che troviamo sono Ron Perlman, Mark Webber, Devon Graye, Tom Bower, Rutina Wesley. La trama. E' la storia di un tranquillo impiegato che sta per coronare il suo sogno d'amore: è vicino alle nozze. Viene però coinvolto suo malgrado in uno spietato gioco a premi. Per ottenere una ricompensa milionaria deve concludere tredici prove, una più crudele dell'altra.