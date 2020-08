Stasera in tv 19 agosto, su Cielo il film Planet of the sharks. La trama

19 agosto 2020 a

Stasera in tv 19 agosto, su Cielo dalle ore 21.20 è in programma il film Planet of the Sharks. Pellicola tra fantascienza e thriller, realizzata negli Stati Uniti nel 2016, vede alla regia Mark Atkins. Del cast fanno parte Stephanie Beran, Christia Visser, Lindsay Sullivan, Brandon Auret. La trama: lo scioglimento del ghiaccio ha causato l'immersione del 98% della terra. Gli squali sono ormai dappertutto e dominano il pianeta. A guidarli è un esemplare geneticamente mutuato. Sono pochi gli umani sopravvissuti, costretti a vivere nel terrore. Ma un gruppo di disperati tenterà tutto il possibile per eliminare lo squalo alfa che comanda gli altri.