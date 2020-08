In Onda su La7: giallo di Caronia, Coronavirus e politica. Ecco gli ospiti di stasera 19 agosto

19 agosto 2020 a

Anche stasera in tv, 19 agosto, su La7 a partire dalle ore 20.30, approfondimento sulla giornata politica e non solo, nel corso della trasmissione In Onda. A condurre in studio, come tutte le sere, Luca Telese e Davide Parenzo. Ancora una volta l'attenzione sarà puntata sul Coronavirus e sulla complessa situazione che sta vivendo il Paese. Ma si parlerà anche del Giallo di Caronia e del ritrovamento del corpo del piccolo Gioele.

Questi gli ospiti annunciati: il ministro Francesco Boccia; la giornalista Marianna Aprile; l'economista e politico Carlo Cottarelli; la criminologa Roberta Bruzzone; il giornalista Alessandro Barbano e lo psichiatra Paolo Crepet.