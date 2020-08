Arisa, la foto in bikini divide i fan. "Bellissima", ma anche "orrenda" e "senza senso"

19 agosto 2020 a

Da "Una foto più orrenda non potevi farla" a "Bellissimo" e "Diverso dalla massa". Lo scatto in bikini di Arisa su Instagram ha diviso i suoi fan. La cantante ha accompagnato l'immagine con una frase: "Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea”. Nella foto Arisa è appunto in costume, seduta, e inquadra soltanto seno, pancia e slip. Un modo per sdrammatizzare le sue forme, per dimostrare, ancora una volta, che ogni donna è bella così com’è.

Ma non tutti i followers hanno apprezzato, tanto che alcuni hanno definito l'immagine "senza senso" o "eccessiva". Per fortuna dell'autrice di "Sincerità" c'è anche chi ha apprezzato: in molti infatti hanno trovato lo scatto "bellissimo" e "diverso dalla massa". Quel che è certo è che Arisa continua a mostrarsi senza filtri, in nome della "sincerità" esaltata nel suo primo successo.