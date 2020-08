Stasera in tv 19 agosto, su Rai 3 in seconda serata il film Gemma Bovery. La trama

19 agosto 2020 a

Stasera in tv 19 agosto su Rai 3 in seconda serata, dalle ore 23.40, è in programma il film Gemma Bovery. Genere romantico, realizzato nel 2014 in Francia con la regia di Anne Fontaine, vede nel cast Gemma Arterton, Jason Flemyng, Fabrice Luchini, Niels Schneider, Isabelle Candelier, Elsa Zylberstein, Mel Raido, Kacey Mottet Klein, Philippe Uchan. Martin è il panettiere di un villaggio della Normandia ed ha la passione per la letteratura romantica dell'Ottocento. Quando arrivano i nuovi vicini, una coppia di inglesi che si chiamano Gemma e Charles Bovery, fantastica subito sull'assonanza dei loro nomi con quelli dei protagonisti del romanzo Madame Bovary.