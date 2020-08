Stasera in tv 19 agosto, in seconda serata su Rai 2 E la chiamano estate. Alla scoperta della Gallura in Sardegna

19 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 19 agosto, per la terza puntata de E la chiamano estate, Federico Quaranta e Manilia Nazzaro accompagnano i telespettatori di Rai 2 alla scoperta della Gallura, in Sardegna. A partire dalle ore 23.05 l'approfondimento televisivo su alcune delle zone più interne, fatte di paesini che sono sorti tra lo splendido mare e il massiccio del Limbara. Qui l'uomo si è insediato nei centri che oggi prendono il nome di Tempio Pausania, Aggius e Luras. Ma ovviamente i conduttori faranno scoprire ai telespettatori anche la fantastica costa del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena e le isole di Caprera, Sparagi e Budelli.