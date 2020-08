Stasera in tv 19 agosto, su Rai 1 in seconda serata SuperQuark Natura

19 agosto 2020 a

Stasera in tv 19 agosto, su Rai 1, in seconda serata, è in programma SuperQuark Natura. La rete regina della televisione di Stato propone il sesto episodio di Blu Planet realizzato dalla Bbc. La puntata affronta il complesso tema delle coste. E' proprio sulla costa che due mondi si scontrano, quello marino e quello terrestre. Ciò fa delle coste gli habitat più dinamici e complessi di tutto l'oceano. Offrono ricche ricompense, ma anche grandi pericoli. Gli straordinari animali che vivono qui devono trovare modi ingegnosi per affrontare due mondi molto diversi e per cercare di sopravvivere, proprio sfruttando il particolare habitat.