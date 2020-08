Grande Fratello Vip, arrivano due forfait pesanti: Eva Grimaldi e Nicola Ventola

19 agosto 2020 a

a

a

Manca meno di un mese all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, con il confermato conduttore Alfonso Signorini e i suoi autori che stanno perfezionando il nuovo cast. Nella giornata di mercoledì 19 agosto tuttavia sono arrivati due forfait piuttosto pesanti. Non faranno infatti il loro ingresso nella Casa né Eva Grimaldi né Nicola Ventola.

Il video di "Una vita da bomber" è girato in Toscana. La canzone estiva di Vieri, Ventola e Adani

Quest'ultimo ha declinato per altri impegni, mentre l'attrice su Instagram ha smentito: "L'unica casa in cui sto per entrare è quella nuova", ha spiegato. Tra le certezze della nuova edizione ci sono gli opinionisti Pupo e Antonella Elia (new entry al posto di Wanda Nara). Per il resto i nomi ipotizzati come concorrenti sono quelli di Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci, Patrizia De Blanck, Flavia Vento, la speaker radiofonica Ludovica Pagani, Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Francesco Oppini (figlio di Alba Parietti), Enock Barwuah (fratello di Mario Balotelli), Riccardo Fogli e Giovanni Terzi. La prima puntata è prevista per il 14 settembre.