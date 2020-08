Stasera in tv 19 agosto, su La7 Cher e Dennis Quaid in "Suspect - Presunto colpevole"

19 agosto 2020 a

a

a

Tensione e colpi di scena su La7 in prima serata. Dalle 21,15 infatti andrà in onda il legal movie "Suspect - Presunto colpevole", di Peter Yates, con Joe Mantegna, Dennis Quaid, Cher, Philip Bosco e John Mahoney. Il film è del 1987 e racconta la storia di un barbone sordomuto che viene incolpato di omicidio: si presume sia lui l'assassino di una segretaria. L'avvocatessa dello Stato che gli è stata affidata, interpretata da Cher, lo aiuta a discolparsi, cercando di trovare le prove necessarie per farlo uscire da questo incubo. Due ore con il fiato sospeso in prima serata su La7.