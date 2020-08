Stasera in tv 19 agosto, su Canale 5 in seconda serata Pressing Champions League

19 agosto 2020 a

Stasera in tv 19 agosto, in seconda serata su Canale 5, è in programma Pressing Champions League a partire dalle ore 23.05. Ovviamente servizi di approfondimento sulla semifinale della Coppa dei Campioni tra Lione e Bayern Monaco con interviste, valutazioni delle prestazioni dei giocatori e della terna arbitrale.

Si parlerà naturalmente anche della prossima finale, visto che sarà ormai nota la formazione che affronterà il Paris Saint Germain nella partita che vale l'assegnazione del trofeo e che si disputerà domenica 23 agosto a Lisbona ne l'Estadio do Sport Lisboa e Benfica. Partita secca. In caso di parità supplementari e poi i rigori.