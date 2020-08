Stasera in tv 19 agosto, su Rete 4 in seconda serata il film Il laureato che lanciò Dustin Hoffman. La trama

19 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 19 agosto, in seconda serata su Rete 4, è in programma il film Il laureato. Pellicola cult del 1967 che lanciò nel mondo del cinema un giovanissimo Dustin Hoffman. Genere drammatico, alla regia Mike Nichols, nel cast Anne Bancroft, Dustin Hoffman, Katharine Ross, William Daniels. E' la storia di Benjamin Braddock, promettente rampollo di una facoltosa famiglia. Viene organizzata una festa perché ha terminato gli studi. Quando si ritira in camera viene raggiunto dalla signora Robinson che gli chiede di accompagnarla a casa. Lei tenta di sedurlo, ma arriva il marito. I due, però, diventano amanti. La storia finisce quando Benjamin conosce la figlia. Ma i colpi di scena sono solo all'inizio.