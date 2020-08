Stasera in tv 19 agosto, su Iris in seconda serata il film La formula della felicità. La trama

19 agosto 2020 a

Stasera in tv 19 agosto in seconda serata su Iris è in programma il film La formula della felicità. Inizio alle ore 23.10. E' una commedia realizzata nel 2014 negli Stati Uniti con la regia di David Posamentier e Geoff Moore. Nel cast troviamo Olivia Wilde, Sam Rockwell, Michelle Monaghan, Norbert Leo Butz, Ben Schwartz, Jane Fonda, Ken Howard, Ray Liotta, Julisita Salcedo, Ken Arnold, Ali Dash. La trama. Un tranquillo farmacista di una piccola cittadina di provincia vede la sua vita andare fuori dai binari quando inizia una relazione con una seducente cliente. Oltre al sesso lo aspettano droga e crimini.