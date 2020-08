Stasera in tv 19 agosto, su Iris il film Moglie a sorpresa. La trama

19 agosto 2020 a

a

a

E' Moglie a sorpresa il film in programma stasera in tv 19 agosto sul canale Iris a partire dalle ore 21. Si tratta di una commedia sentimentale realizzata nel 1992 negli Stati Uniti. La regia è di Frank Oz, mentre del cast fanno parte Steve Martin, Goldie Hawn, Dana Delany, Julie Harris. La trama del film: un architetto che vive a Boston è da anni innamorato della stessa donna. Per cercare di conquistarla costruisce una casa dei sogni per poi chiederle se vuole sposarlo. Ma è costretto ad incassare il rifiuto. Nel momento della disperazione l'architetto conosce una cameriera. La commedia gioca sul triangolo amoroso.