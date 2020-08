Stasera in tv 19 agosto, su Rete4 c'è Chiambretti con "#CR4 - La repubblica delle donne"

19 agosto 2020 a

a

a

Lo show di Piero Chiambretti in onda stasera 19 agosto in prima serata su Rete4. Dalle 21,25 disponibile anche in streaming sul sito Mediaset Play infatti andrà in onda una puntata di "#CR4 - La repubblica delle donne" in versione remix dello spettacolo condotto da Piero Chiambretti, sospeso per l'emergenza Covid 19. La pandemia tra l'altro ha coinvolto da vicino lo stesso conduttore, che è stato colpito dalla malattia e che ha perso l'anziana madre. Nella replica di mercoledì 19 agosto, tra le ospiti, le gemelle Kessler, Pippo Baudo, Michela Vittoria Brambilla, Gianluigi Paragone, Simona Ventura, Paolo Liguori, Gianfranco Vissani e Michelle Hunziker.