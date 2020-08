Stasera in tv 19 agosto, su Canale5 semifinale di Champions tra il Bayern e la sorpresa Lione

19 agosto 2020 a

a

a

Champions League in chiaro stasera 19 agosto su Canale 5. A partire dalle 21 infatti ci sarà Bayern Monaco-Lione. Una sfida decisamente interessante, con i tedeschi carichi a mille dopo la travolgente vittoria ai quarti contro il Barcellona di Messi. Un 8-2 che ha provocato un autentico terremoto in casa catalana, con i ragazzi di Flick che ora sognano il trofeo. Dall'altra parte il Lione ammazzagrandi, che dopo lo scalpo della Juve agli ottavi si è presa pure quello per certi versi ancor più pesante del Manchester City di Guardiola. Gli uomini di Rudi Garcia ci riprovano per la terza volta con il ruolo di underdog. Un'impresa che appare ancor più proibitiva, ma guai a sottovalutare Depay e compagni.