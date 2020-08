Stasera in tv 19 agosto, su Rai3 il thriller "L'affido": storia di una faida tra genitori per il figlio minorenne

19 agosto 2020 a

a

a

Thriller pieno di colpi di scena stasera 19 agosto su Rai3. Dalle 21,20 andrà in onda il film in prima tv "L'affido - Una storia di violenza", con Denis Menochet, Lea Drucker e THomas Gioria. Una sorta di faida tra genitori per l'affido del figlio minorenne. La storia è incentrata su Myriam, che dopo il divorzio da Antoine, cerca di ottenere appunto l’affido esclusivo di Julien, il figlio undicenne. Il giudice assegnato al caso decide però per l’affido congiunto. Ostaggio di un padre geloso e irascibile, Julien vorrebbe proteggere la madre dalla violenza fisica e psicologia dell’ex coniuge. Ma l’ossessione di Antoine è pronta a trasformarsi in furia cieca.