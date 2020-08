Stasera in tv 19 agosto, su Rai2 la commedia "High society - Quando gli opposti si attraggono"

19 agosto 2020 a

a

a

Appuntamento con la commedia in prima serata su Rai2. Dalle 21,20 infatti andrà in onda "High society - Quando gli opposti si attraggono", con Iris Berben, Marc Benjamin, Jannis Niewbhner. Il film racconta la storia di Anabel, la figlia viziatissima degli industriali von Schlacht, che scopre per caso di essere stata scambiata alla nascita con un’altra neonata. La sua vera famiglia è molto povera e la ragazza che ha vissuto al suo posto si chiama Aura. Quest'ultima è stata educata da una madre alternativa, rivoluzionaria e appunto poverissima, mentre Anabel da una madre ricchissima, mentalmente disturbata e irrimediabilmente vuota, nonostante il lusso sfrenato. Ovviamente, adattarsi alla nuova vita nelle due rispettive vere famiglie non sarà facile per nessuno, né per le ragazze catapultate in due realtà diametralmente opposte, né per le famiglie costrette ad accoglierle. Ma alla fine i protagonisti di questa paradossale avventura ne usciranno tutti sensibilmente migliorati.