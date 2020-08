Melissa Satta e Boateng replicano alle voci di crisi: insieme a cena sorridenti a Porto Cervo

19 agosto 2020 a

a

a

"Sull'altra notte". Questa la frase con cui Melissa Satta ha accompagnato la foto in cui è immortalata a cena insieme al marito Kevin Prince Boateng e con la quale ha voluto smentire le voci di crisi della coppia. La showgirl e il calciatore hanno così trascorso una serata insieme a Porto Cervo.

Insomma, l'amore tra i due sembra resistere nonostante i momenti difficili e i periodi delicati. Anche Boateng ha postato la stessa foto con una frase che simboleggia in pratica una sorta di dichiarazione: "Non sono perfetto, dico stupidaggini a volte. Rido quando non dovrei. Ho cicatrici che mi sono state lasciate da chi m'ha fatto del male. Sono pazzo e non cambierò probabilmente. O mi ami o no. Ma quando faccio una promessa se sono qui, sono qui per sempre". E la storia continua...