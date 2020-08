Stasera in tv 19 agosto, su Rai1 c'è SuperQuark. In primo piano virus negli animali e i benefici del digiuno

19 agosto 2020 a

Appuntamento con la divulgazione scientifica su Rai1. Mercoledì 19 agosto in prima serata, a partire dalle 21,35, torna infatti SuperQuark a cura di Piero Angela. Tra i temi affrontati nel corso della trasmissione il Dna dei Romani, con le scoperte di uno studio genetico guidato dall'Università Sapienza di Roma. Dopo il servizio altro approfondimento con lo stesso Piero Angela insieme a Paco Lanciano, Barbara Gallavotti e Francesca Marcelli alla ricerca dei virus che si annidano negli animali selvatici. E poi ancora la dematerializzazione dell'economia, con la plastica finita sul banco degli imputati per aver inquinato suolo e acqua. Ma è davvero così? Infine il problema della spazzatura spaziale e "la scienza in cucina", con il digiuno intermittente vera chiave per dimagrire in salute.