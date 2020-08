Georgina sempre più innamorata del suo CR7. Bacio appassionato nel mega yacht

19 agosto 2020 a

"Mi sento molto fortunata". Questa la frase scritta da Georgina Rodriguez che accompagna la foto su Instagram in cui è immortalata insieme al fidanzato Cristiano Ronaldo. CR7 e la sexy fidanzata sono ormai da settimane in un mega yacht in cui stanno trascorrendo le loro vacanze dorate.

Uno yacht che il fuoriclasse portoghese della Juventus ha comprato a inizio estate e che ora i followers di Georgina hanno imparato a conoscere durante questi momenti di relax. Nell'ultimo appunto Georgina ha condiviso un bacio appassionato con il suo Cristiano.