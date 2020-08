Michelle Hunziker dorme davanti alla colazione ma è felice: "Torno dalla mia famiglia" | Video

19 agosto 2020 a

Michelle Hunziker quasi dorme davanti alla sua colazione, filmata dallo smartphone. E' stata costretta a svegliarsi molto presto per partire, "Buongiorno, sono le 6.31 - dice in un video postato sul suo profilo Istagram - Sono andata a letto alle due e mezza, ma la felicità è moltissima perché rivedo la mia famiglia".

Fine dei giorni di lavoro in Germania per la showgirl e presentatrice che rientra in Italia. Già da un po' aveva pubblicamente dichiarato di avere nostaglia della sua famiglia. Hunziker ha poi pubblicato un video in cui è in viaggio per "rientrare all'ovile", come lei stessa aveva scritto sulle immagini postate.