Temptation Island, Manila Nazzaro rimproverata dai figli: "Ha ballato troppo e spalmato troppe creme"

Temptation Island, in una intervista rilasciata al settimanale Vero Tv, l'ex Miss Italia Manila Nazzaro, compagna di Lorenzo Amoruso, e protagonista del reality, ha svelato di essere stata rimproverata dai figli Nicolas e Francesco Pio, nati dal matrimonio con Francesco Cozza. I due l'avrebbero criticata in maniera aspra per il suo atteggiamento tenuto durante la trasmissione televisiva. "Mi hanno simpaticamente massacrata - ha svelato la donna - per aver ballato troppo e spalmato troppe creme". Secondo i due, insomma, avrebbe avuto un atteggiamento troppo confidenziale nei confronti dei tentatori. La stessa posizione che è stata espressa da Lorenzo Amoruso, compagno della donna.