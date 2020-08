E' morto Ben Cross, l'attore di Momenti di Gloria e Star Trek. Aveva 72 anni

19 agosto 2020 a

a

a

E' morto all'età di 72 anni l'attore britannico Ben Cross. E' stato ucciso da una malattia che in poco tempo non gli ha dato scampo. Era noto al grande pubblico soprattutto per aver interpretato l'atleta olimpionico britannico Harold Abrahams nel film Momenti di Gloria, che era stato pluripremiato agli Oscar. Ma aveva recitato in numerosi altri film, tra questi anche Star Trek, dove aveva vestito i pani di Sarek. Oltre al cinema aveva lavorato parecchio in televisione, prendendo parte a diverse fiction, inoltre era stato ottimo doppiatore. Nato a Londra nel 1947, il suo cuore ha cessato di battere a Vienna.