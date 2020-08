Giallo di Caronia, trovato il pezzo di un seggiolino. Un testimone dell'incidente: "Non ho visto Gioele" | Video

19 agosto 2020 a

a

a

Giallo di Caronia, ancora una novità. A poca distanza dal traliccio dove è stato trovato il corpo di Viviana Parisi, un inviato di Chi l'ha visto? ha trovato l'aggancio di un seggiolino da bimbo al sedile dell'auto. Non è ancora chiaro se sia del seggiolino di Gioele, è stato consegnato ai carabinieri per gli accertamenti. Durante la trasmissione è stato sentito anche uno degli operai del cantiere che ha assistito all'incidente: "Stavamo transitando ed abbiamo sentito la frenata di un'auto che è venuta contro il nostro mezzo. La macchina si è fermata 50 metri più avanti. Sono sceso per vedere ma nella macchina non c'era nessuno. Non abbiamo visto il bambino".