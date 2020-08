Stasera in tv 18 agosto, su Cielo il film Quando arriva l'amore con Sharon Stone. La trama

18 agosto 2020 a

Alle ore 21.20 stasera in tv, sull'emittente Cielo, è in programma il film Quando arriva l'amore. Si tratta di una pellicola di genere romantico, realizzata nel 2017 negli Stati Uniti. La regia è a cura di Susan Walter. Nel cast troviamo la bella Sharon Stone oltre a Tony Goldwyn, Famke Janssen, Ellen Burstyn. Nonostante la forte insistenza della mamma, Senna non vuole sposarsi. Il giorno in cui compie 46 anni, però, finalmente incontra un uomo molto interessante. L'amore sarà arrivato davvero oppure si tratta soltanto di un fuoco di paglia? E' la difficile domanda a cui Senna vuole trovare una risposta.