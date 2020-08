In Onda, gli ospiti di stasera 18 agosto. Si parla di Coronavirus e del giallo di Caronia

18 agosto 2020 a

Stasera in tv 18 agosto alle ore 20.30 appuntamento con la puntata de In Onda su La7. Nell'approfondimento condotto da Luca Telese e da David Parenzo gli ospiti questa sera saranno Daniela Santanché, Carlo Calenda, Massimo Galli, Ruberta Bruzzone, Giulio Gambino, Paolo Crepet e Maurizio De Giovanni. Ovviamente come tutte le sere verrà fatto ancora una volta il punto sulla pandemia da Coronavirus, alla luce dei nuovi dati sul contagio e delle decisioni del governo. Ma si parlerà ancora anche del giallo di Caronia, dopo le dichiarazioni del supertestimone e le ricerche del piccolo Gioele che continuano ad essere senza esito.