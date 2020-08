Stasera in tv 18 agosto, su La7 in seconda serata il film di guerra U-Boot 96. La trama

18 agosto 2020 a

Stasera in tv 18 agosto su La7 dalle ore 23.30 in seconda serata è in programma il film U-Boot 96. Pellicola di guerra realizzata negli Stati Uniti nel 1980, vede alla regia Wolfgang Petersen. Del cast fanno parte Jurgen Prochnow, Herbert Gronemeyer, Klaus Wennemann. Nel 1941 un sottomarino tedesco esce in missione per colpire le navi che arrivano dagli Stati Uniti per aiutare gli inglesi. Subisce però due attacchi e rientrato in porto viene definitivamente affondato a causa di un bombardamento aereo. Si tratta di una vicenda realmente avvenuta nel corso della Seconda Guerra Mondiale e raccontata nel libro di L. G. Bucheim, uno dei superstiti.