Stasera in tv 18 agosto, su Rai Movie in seconda serata il film Proprio lui? La trama

Proprio lui? E' il titolo del film in programma stasera in tv, 18 agosto, su Rai Movie in seconda serata, a partire dalle ore 23. Commedia del 2016 realizzata negli Stati Uniti, vede alla regia John Hamburg. Del cast fanno parte James Franco, Bryan Cranston, Zoey Deutch, Megan Mullally. La trama. Durante le vacanze Ned va a trovare la figlia ma si ritrova in una situazione complicata: il miliardario Laird è innamorato della ragazza, bene intenzionato, ma socialmente imbarazzante. Ned cerca di correre ai ripari e dà vita a una rivalità che diventa una vera e propria escalation di panico.