Stasera in tv 18 agosto, su Rai Movie il film Fiore di cactus. La trama

Stasera in tv 18 agosto su Rai Movie a partire dalle ore 21.10 è in programma il film Fiore di cactus. E' una commedia americana del 1969 con la regia di Gene Saks. Cast da applausi con Ingrid Bergman, Walter Matthau, Goldie Hawn. La trama. Un dentista di professione e scapolo d'oro, Julian, si finge sposato per non subire le avance di matrimonio di Toni. Lei è disperata e tenta il suicidio. Lui si commuove del gesto e promette di sposarla non appena avrà divorziato. Deve però trovare il modo di inventarsi una moglie e ci prova con l'infermiera del suo studio.