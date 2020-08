Stasera in tv 18 agosto, su Rai 5 il film 1981 Indagine a New York. La trama

18 agosto 2020 a

1981 - Indagine a New York. E' il titolo del film in programma stasera in tv, 18 agosto, su Rai 5. Si tratta di un thriller del 2014, realizzato negli Stati Uniti grazie alla regia di J.C. Chandor. Importante il cast: Oscar Isaac, Jessica Chastain, Albert Brooks, David Oyelowo, Alessandro Nivola, Elyes Gabel, Catalina Sandino Moreno. La trama. Un immigrato si trova a vivere insieme alla sua famiglia uno dei periodi più violenti della storia della città. Avidità, degrado e corruzione rischiano di distruggere il suo sogno americano che ha costruito con grande fatica.