Stasera in tv 18 agosto, su Rai 4 il film di fantascienza Cold Skin - La creatura di Atlantide. La trama

18 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 18 agosto su Rai 4 a partire dalle ore 21.20, è in programma il film dal titolo Cold Skin - La creatura di Atlantide. Si tratta di una pellicola di fantascienza realizzata nel 2017 tra Francia e Spagna con la regia di Xavier Gens. Del cast fanno parte Ray Stevenson, David Oakes, Aura Garrido, John Benfield. La trama: a un metereologo irlandese viene assegnato l'incarico di monitorare le condizioni di una piccola isola sull'Antartico. In compagnia soltanto del guardiano del faro, l'uomo ben presto si rende conto che ogni notte l'isola viene attaccata da creature delle profondità marine.