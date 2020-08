Stasera in tv 18 agosto, speciale Chi l'ha visto? dedicato al piccolo Gioele. Che fine ha fatto il bimbo?

18 agosto 2020 a

Cambia il palinsesto di Rai 3 oggi 18 agosto. Stasera in tv alle 21.20 non andrà in programma il film previsto in un primo momento (Il professore cambia scuola) ma uno speciale di Chi l'ha visto? condotto da Federica Sciarelli. La trasmissione si occuperà del giallo di Caronia. Oltre a ricostruire quanto avvenuto e la morte di Viviana Parisi, saranno numerosi gli appelli per Gioele, il piccolo scomparso nel nulla dal giorno dell'incidente: che fine ha fatto?

La redazione spera che il suo fedelissimo pubblico possa dare una mano agli inquirenti per cercare di capire cosa è accaduto al bambino. In più di una occasione la trasmissione è stata decisiva per il ritrovamento di persone scomparse.