Stasera in tv 18 agosto, su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11: due episodi. La trama

Stasera in tv 18 agosto su Rai 2 torna la serie Squadra Speciale Cobra 11. Giunta ormai alla 24esima stagione, la fiction propone due episodi a partire dalle ore 21.20. I titoli sono rispettivamente Zoe e Una notte criminale. Nel primo episodio Dana riesce a salvare una ragazza della sua stessa età da un rapimento. Le due decidono di andare a vivere insieme, ma Dana finisce in pericolo per cercare di scoprire le motivazioni del rapimento. Nel secondo Paul si sveglia in un hotel e si ritrova accanto alla sua fidanzata morta. L'arma del delitto è nelle sue mani, ma non ricorda nulla di quanto è accaduto.