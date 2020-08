Stasera in tv 18 agosto, su Rai 1 il film Perduta nel Vermont. La trama

18 agosto 2020 a

E' Perduta nel Vermont il il film in programma stasera in tv 18 agosto su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Pellicola romantica del 2017, realizzata tra Stati Uniti e Canada con la regia di David Winning. Del cast fanno parte Julie Gonzalo, Benjamin Ayres, Lauren McNamara. La trama. Angela Young è una scrittrice che viene sorpresa dall'improvviso successo, ma si sente esasperata dall'attenzione dei mass media. Decide quindi di fuggire per trascorrere un weekend da sola nel Vermont. E' vittima di un incidente stradale e perde la memoria. Ad occuparsi di lei è il medico di una cittadina che dopo la morte della moglie vive da solo con due figli. Per Angela comincia una nuova vita che inevitabilmente lascerà il segno sul suo futuro.