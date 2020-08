Netflix, la morte della principessa Diana come sarà trattata in The Crown?

18 agosto 2020 a

Come tratterà l'incidente stradale e la morte di Lady Diana la serie The Crown? E' la domanda che si stanno ponendo gli appassionati di quella che è una delle fiction di maggiore successo di Netflix. Oltre che sulla produzione, l'attenzione è ovviamente puntata su Elizabeth Debicki che nella quinta e sesta stagione sarà proprio la principessa Diana. Ci sarà anche un attore che ha recitato in Game of Thrones, il Trono di Spade, nelle prossime stagioni. Si tratta di Jonathan Pryce che in Trono di Spade vestiva i panni dell'Alto Passero e che ora diventerà il principe Filippo, marito della regina. Quest'ultima sarà invece interpretata da Imela Stauton che prenderà il posto di Olivia Colman.